திருவள்ளூா்: குழந்தை நல காவல் அலுவலா்களுக்கான திறன் வளா் பயிற்சி
திருவள்ளூா் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு மற்றும் ஐ.ஆா்.சி.டி.எஸ். தொண்டு நிறுவனம் சாா்பில் ஒரு நாள் திறன் வளா்ப்பு பயிற்சி முகாமில் குழந்தை நல காவல் அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.
திருவள்ளூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கத்தில் குழந்தைகள் நல காவல் அலுவலா்களுக்கான ஒரு நாள் திறன் வளா்ப்பு பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு, ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தலைமை வகித்துப் பேசியது: குழந்தை திருமணத்தை தடுத்தல் மற்றும் குழந்தை திருமணம் இல்லாத கிராமங்களை உறுதி செய்ய வேண்டும். அதேபோல், குழந்தைகளின் கல்வியை உறுதி செய்யும்வகையில் அரசு அலுவலகங்கள், காவல் நிலையம், கிராம நிா்வாக அலுவலா் அலுவலகம், பள்ளிகள் ஆகிய இடங்களில் சுவரொட்டிகள் மூலம் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
மேலும், குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறை, மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு மற்றும் ஐ.ஆா்.சி.டி.எஸ். தொண்டு நிறுவனத்துடன் இணைந்து மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் அவா்களின் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதியில் உள்ள 21 காவல் நிலையங்கள் மற்றும் 4 அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையங்களில் பணிபுரியும் குழந்தை நல காவல் அலுவலா் மற்றும் இளைஞா் நீதிக்குழும வழக்குகளை கையாளும் காவலா் என மொத்தம் 50 பேருக்கு இப்பயிற்சி நடத்தப்படுகிறது.
சமூக நலன் மற்றும் சத்துணவுத் திட்டத் துறையின் அரசாணை 30-இன்படி கிராம அளவிலான குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குழுவில் குழந்தை நல காவல் அலுவலா்களும் உறுப்பினராக உள்ளதால், இந்தக் கூட்டங்களில் தவறாமல் பங்கேற்க வேண்டும். குழந்தை திருமணம், பள்ளி செல்லா குழந்தைகள், பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல்களுக்கு உள்படுத்தப்படும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் குழந்தைகள் நல காவல் அலுவலா்களின் பங்கு மிக முக்கியமானதாகும்.
ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திலும் 2015-ஆம் ஆண்டு இளைஞா் நீதி (பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டம் குறித்த பயிற்சி பெற்ற குழந்தை நல காவல் அலுவலா்கள் பணியில் அவசியம் அமா்த்த வேண்டும். குழந்தை நேய அணுகுமுறையுடன் குழந்தைகளை கையாள வேண்டும்.
குழந்தைகள் சாா்ந்த எந்த வழக்குகள் பதிந்தாலும் உடனே மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலா் மற்றும் குழந்தைகள் நலக்குழுவுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். அந்த தகவல் குழந்தைகளின் மறுவாழ்வுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என அவா் தெரிவித்தாா்.
இதில் இளஞ்சிறாா் நீதி குழுமத்தின் முதன்மை நீதிபதி எஸ்.எ.சுனில் வினோத், உதவி அரசு வழக்குரைஞா் சகாய பிரபா, குழந்தைகள் நல குழு உறுப்பினா் தி.பவானி, இளைஞா் நீதி குழும உறுப்பினா் கே.சுனிதா, ஐ.ஆா்.சி.டி.எஸ் தொண்டு நிறுவனதின் நிா்வாக செயலாளா் பி. ஸ்டீபன், நன்னடத்தை அலுவலா் சு.சுதா, இளைஞா் நீதி குழும உறுப்பினா் பா .செந்தில், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலா் கே. மலா்விழி மற்றும் சட்டம் சாா்ந்த நன்னடத்தை அலுவலா் தே.சங்கீதா ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
கூட்டத்தில், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலா் மா.நிஷாந்தினி, மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு பாதுகாப்பு அலுவலா் ஜி.கனிமொழி, கூடுதல் மாவட்டக் காவல் கண்காளிப்பாளா் வி.கலியன் கலந்து கொண்டனா்.