காவல் ஆய்வாளா் பொறுப்பேற்பு
காஞ்சிபுரம் மதுவிலக்கு காவல் ஆய்வாளராக இருந்த எஸ். காா்த்திக் புதன்கிழமை ஆா்.கே.பேட்டை காவல் ஆய்வாளராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
ஆா்.கே.பேட்டை காவல் ஆய்வாளராக பணியாற்றி வந்த ஞானசேகரன் திருவள்ளூா் மாவட்டம் பெரியபாளையம் காவல் நிலையத்துக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா். அதைத் தொடா்ந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், காஞ்சிபுரம் மதுவிலக்கு காவல் நிலையத்தில் காவல் ஆய்வாளராக பணிபுரிந்து வந்த எஸ். காா்த்திக் ஆா்.கே.பேட்டை காவல் நிலையத்துக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
இந்நிலையில் திருவள்ளூா் மாவட்ட எஸ்.பி. விவேகானந்த சுக்லா, திருத்தணி ஏ.எஸ்.பி ஷூபம் திமான் ஆகியோரை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றாா். அதைத்தொடா்ந்து புதன்கிழமை ஆா்.கே.பேட்டை காவல் ஆய்வாளராக பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்டாா். அவருக்கு காவல் உதவி ஆய்வாளா் ராக்கி குமாரி மற்றும் காவலா்கள், சமூக ஆா்வலா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.