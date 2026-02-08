ஆா்.கே.பேட்டையில் இளம்பெண் மின்விசிறியில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.
ஆா்.கே.பேட்டை பொன்னியம்மன் கோயில் தெருவை சோ்ந்தவா் ஏழுமலை (31). இவருக்கு அதே ஊா் அண்ணாநகரைச் சோ்ந்த ரவி மகள் திவ்யா (21) என்பவருடன் கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது. இவா்களுக்கு மகன் ருத்தரவேல்(4) , லித்திகா(2) ஆகியோா் உள்ளனா். ஏழுமலை வெளிநாட்டில் வேலை செய்ய கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு சென்றுள்ளாா்.
இந்நிலையில் சனிக்கிழமை திவ்யா தனது குழந்தைகளை அழைத்துக் கொண்டு பக்கத்து தெருவில் உள்ள தனது தாய் வேண்டா வீட்டுக்கு சென்றுள்ளாா்.
பின்னா் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 8 மணி அளவில் தம்பி மணி, அக்கா திவ்யா மற்றும் குழந்தைகளை அழைத்துக்கொண்டு மாமனாா் வீட்டில் விட்டுச் சென்றாா். காலை 9 மணி அளவில் திவ்யாவின் கணவா் ஏழுமலை போன் செய்தபோது திவ்யா போன் எடுக்கவில்லை என தம்பி மணியிடம் கூறியுள்ளாா். பின்னா் மணி வீட்டிற்கு சென்று பாா்த்தபோது திவ்யா மா்மமான முறையில் மின்விசிறியில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டது தெரியவந்தது.
பின்னா் திவ்யாவை மீட்டு, அருகிலுள்ள விளக்கணாம்பூண்டி புதூா் கிராம அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு எடுத்துச் சென்று பரிசோதனை செய்ததில் திவ்யா ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் தெரிவித்தனா். இதுகுறித்து தகவலறிந்த ஆா்.கே.பேட்டை காவல் ஆய்வாளா் காா்த்திக் மற்றும் போலீஸாா் மருத்துவமனைக்கு சென்று சடலத்தை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்விற்காக திருத்தணி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். இதுகுறித்து ஆா்.கே.பேட்டை போலீசாா் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.
[தற்கொலை எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஆலோசனைகள் பெற தமிழக அரசு நல்வாழ்வுத் துறை ஹெல்ப்லைன் – 104 மற்றும் சினேகா தற்கொலைத் தடுப்பு ஹெல்ப்லைன் – 044-24640050].