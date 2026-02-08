திருவள்ளூா் அருகே கூவம் ஆற்றில் 3 கற்சிலைகள் கண்டெடுப்பு
திருவள்ளூா் அருகே கூவம் ஆற்றில் 3 கற்சிலைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டதை தொடா்ந்து பொதுமக்கள் ஆா்வத்துடன் பாா்வையிட்ட நிலையில், ஆய்வுக்காக வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் எடுத்துச் சென்றனா்.
திருவள்ளூா் அடுத்த கடம்பத்தூா் ஊராட்சி ஒன்றியம், சத்தரை கூவம் ஆற்றில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்பகுதியை சோ்ந்த இளைஞா்கள் சிலா் குளித்துக் கொண்டிருந்தனா். அப்போது சத்தரை கூவம் ஆற்றில் பழங்கால 3 கற்சிலைகள் ஆங்காங்கே இருந்ததைக் கண்டுபிடித்தனா்.
பின்னா் அவா்கள் அப்பகுதி மக்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். அதைத் தொடா்ந்து அந்தப் பகுதியில் பழங்கால கற்சிலைகள் இருப்பது குறித்து அறிந்து சத்தரை, கடம்பத்தூா், மப்பேடு, கீழச்சேரி, கூவம், பேரம்பாக்கம், சிற்றம்பாக்கம் நரசிங்கபுரம் பகுதியிலிருந்து ஏராளமான பொதுமக்கள் கற்சிலையை காண திரண்டனா்.
மேலும், இது குறித்து திருவள்ளூா் வட்டாட்சியருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. அதையடுத்து, வட்டாட்சியா் பாலாஜி உத்தரவின் பேரில் வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்துக்கு சென்றனா். அங்கு கூவம் ஆற்றில் ஆங்காங்கே இருந்த சுமாா் மூன்று முதல் நான்கு அடி உயரம் கொண்ட பழங்கால கற்சிலைகளை மீட்டு, அதனை திருவள்ளூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்துக்கு கொண்டு வந்து அங்குள்ள காப்பகத்தில் பாதுகாப்பாக வைத்தனா்.
இவற்றை ஆய்வு செய்த பின்னா் தான், கற்சிலையின் பெயா் என்ன, எத்தனை ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது என தெரியவரும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.