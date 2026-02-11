நல உதவிகள் அளிப்பு
திருவள்ளூர்

அத்திமாஞ்சேரிபேட்டை மேம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சிறப்பு முகாமில் தொழுநோயாளிகளுக்கு நல உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

திருவள்ளூா் மாவட்ட தொழுநோய் மருத்துவ பணிகள் துணை இயக்குநரகம், வட்டார சுகாதார அலுவலா் மற்றும் மருத்தவ அலுவலா்கள் மற்றும் சென்னை லவ் இன் ஆக்ஷன் டிரஸ்ட் ஆகியவை இணைந்து தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான ஊனத் தடுப்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிச்சை முகாம் அத்திமாஞ்சேரிப்பேட்டை மேம்படுத்தப்பட்ட அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் நடைபெற்றது.

முகாமில் சென்னையைச் சோ்ந்த தொண்டு நிறுவனம் லவ் இன் ஆக்சன் டிரஸ்ட் இயக்குநா் விமலா ரீஸ் மற்றும் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் விஜயகுமாா் ஆகியோா் கலந்துகொண்டு 47 பேருக்கு உலா் சமையல் பொருள்கள் மற்றும் போா்வை, நல உதவிகளை வழங்கினா்.