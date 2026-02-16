போதைப் பொருள் கடத்தல்: நைஜீரிய நாட்டவா் உள்பட 4 போ் கைது
கும்மிடிப்பூண்டி: வடமாநிலத்தில் இருந்து ரயில் மாா்க்கமாக போதைப் பொருள் கடத்தி வந்த நைஜீரிய நாட்டைச் சோ்ந்த இருவா் உள்ளிட்ட 4 பேரை கும்மிடிப்பூண்டி போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கும்மிடிப்பூண்டி ரயில் நிலையம் அருகே போலீஸாா் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டபோது அங்கு சந்தேகத்துக்கு இடமான நிலையில் இருந்த இருவரை மடக்கி விசாரித்தனா்.
அப்போது அவா்கள் வைத்திருந்த பையில் 55 கிராம் கோகைன் போதை மாத்திரை, 10 கிராம் மெத்தபெட்டமைன், எம்எம்டிஏ மாத்திரைகள் 50, 6 கைப்பேசிகள், 1 எடை இயந்திரத்தை பறிமுதல் செய்தனா்.
தொடா்ந்து விசாரணையில் போதை மாத்திரைகளை கடத்தி வந்தவா்கள் நைஜீரிய நாட்டைச் சோ்ந்த நொன்சோஜோச்சின்(42), சிபுசோா் செட்ராக்(30), கோவையைச் சோ்ந்த விஷ்ணு கேசவன்(30), உத்தர பிரதேசத்தை சோ்ந்த அற்புத தாஸ்(34) ஆகிய நான்கு பேரையும் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.