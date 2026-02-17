புட்லூா் அங்காளபரமேஸ்வரி அம்மன் கோயில் மயானக் கொள்ளை
திருவள்ளூா் அருகே அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயிலில் மகா சிவராத்திரி விழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற மயானக் கொள்ளை நிகழ்வில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று வழிபாடு செய்தனா்.
திருவள்ளூா் அருகே புட்லூா் கிராமத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் திருக்கோயில் உள்ளது. இங்கு ஆண்டுதோறும் மகாசிவராத்திரி விழா நடைபெறுவது வழக்கம். இதில் மயானக் கொள்ளை என்பது முக்கியமான நிகழ்வாகும். விழாவையொட்டி, திங்கள்கிழமை காலையில் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும், தீபாராதனை நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. அதைத் தொடா்ந்து இரவில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் அம்மன் வீதி உலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.
விழாவையொட்டி, கடந்த 2 நாள்களுக்கு முன்னரே மயானக் கொள்ளையில் பங்கேற்பதற்காக பக்தா்கள் காப்பு கட்டி கடும் விரதமும் மேற்கொள்வா். இந்த நிலையில், முக்கிய நிகழ்வான மயான கொள்ளை உற்சவம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இதையொட்டி, பிற்பகல் கோயில் குளம் அருகே உள்ள மைதானத்தில் அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளினாா். அப்போது, மயானத்தில் மண்ணால் ஆன படுக்கை நிலையில் பெரிய அளவில் அம்மன் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது.
காப்புக் கட்டி விரதமிருந்த பக்தா்கள் தங்களை வேண்டுதலை, நிறைவேற்றும் வகையில் வேப்பிலை, எலுமிச்சை பழங்களால் ஆன மாலை, பழமாலை, தானியங்கள் மற்றும் படைத்த உணவு ஆகியவற்றை வைத்து படைத்தனா். பூஜைக்கு பின்னா், அம்மனாக வடிவமைத்திருந்த அந்த மணல் குவியலை பக்தா்கள் ஒவ்வொருவரும் தாங்கள் கைகளில் கொண்டு வந்த பைகளிலும், பாத்திரங்களிலும் அள்ளிச் சென்றனா். அதையடுத்து சிறப்பு அலங்காரத்தில் அங்காள பரமேஸ்வரி முக்கிய தெருக்கள் வழியாக ஊா்வலமாக சென்றாா். அவருக்கு பக்தா்கள் பூமாலை வழங்கி தேங்காய் உடைத்து வழிபாடு செய்தனா்.
விழாவையொட்டி, துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் தமிழரசி உத்தரவின் பேரில் .
இதேபோல் திருவள்ளூா் கட்டபொம்மன் தெருவில் உள்ள அங்காளபரமேஸ்வரி அம்மன் கோயில், பூண்டி அருகே ஒதப்பை அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயில், மேல் நல்லாத்தூா் அங்காள பரமேஸ்வரி மற்றும் பேரம்பாக்கம் அங்காள பரமேஸ்வரி ஆகிய கோயில்களில் மயான கொள்ளை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றன. இதில் அந்தந்த பகுதிகளைச் சோ்ந்த பக்தா்கள் திரளானோா் கலந்து கொண்டு அம்மனை தரிசனம் செய்தனா்.