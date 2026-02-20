கோயிலின் பூட்டை உடைத்து ரூ. 25 லட்சம் வெள்ளிப் பொருள்கள் திருட்டு
திருவள்ளூா் அருகே முனீஸ்வரா் கோயிலின் பூட்டை உடைத்து ரூ. 25 லட்சம் மதிப்பிலான வெள்ளிப் பொருள்களை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.
திருவள்ளூா்-பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் மணவாளநகா் அடுத்த அரண்வாயல் பகுதியில் உள்ளது ஸ்ரீபாலமுனீஸ்வரா் கோயில். இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை இரவு பணியாளா்கள் கோயிலை பூட்டிவிட்டு சென்றனராம். தொடா்ந்து, வழக்கம் போல் வெள்ளிக்கிழமை காலை கோயில் நடையை திறக்க பூசாரி சென்றபோது, பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது. உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, வெள்ளிப் பொருள்கள் மற்றும் ரொக்கத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.
இது குறித்து கோயில் நிா்வாகி நரேஷ் (எ) தீபன்ராஜுக்கு தகவல் தெரிவித்தாா். அவா் கோயிலுக்கு வந்து பாா்த்தபோது, அங்கு வைத்திருந்த ரூ. 25 லட்சம் மதிப்பிலான ஒரு பெரிய வெள்ளி கிரீடம், திருவாச்சி, கால் பாதம், சூலம், ஈட்டிக்கோல், உடல் கவசம், காமாட்சி அம்மன் விளக்கு, வெள்ளித் தட்டு, பஞ்ச பாத்திரம், ஸ்பூன், விநாயகா் கிரீடம், உணவு கிண்ணம், ராஜகணபதி கண்மலா் மற்றும் விபூதி பட்டை ஆகிய வெள்ளிப் பொருள்களையும், 3 கிராம் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் தாலிப் பொட்டு, ரொக்கப் பணம் ரூ. 25,000 ஆகியவையும் திருடு போனது தெரியவந்தது. மேலும், மா்ம நபா்கள் கோயிலில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமரா மற்றும் படப்பதிவு சேமிப்பு கருவியையும் எடுத்துச் சென்றுள்ளனா்.
இது குறித்து தீபன்ராஜ் செவ்வாப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து மா்ம நபா்கள் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனா்.