திருவள்ளூர்
நாளைய மின்தடை
நேரம்:காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை
திருமழிசை
நேரம்:காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை
நாள்: 21.2.2026 (சனிக்கிழமை)
மின்தடை பகுதிகள்: திருமழிசை, சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, வெள்ளவேடு, குத்தம்பாக்கம், நேமம், குண்டுமேடு, மடவிளாகம், உடையாா் கோயில், பிராயம்பத்து, கொத்தியம்பாக்கம், மணம்பேடு, பாரிவாக்கம் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
கடம்பத்தூா்
மின்தடை பகுதிகள்: கடம்பத்தூா், பிரியாங்குப்பம், புதுமா விலங்கை, எம்.ஜி.ஆா்.நகா், ஸ்ரீதேவிகுப்பம், செஞ்சி பாணம்பாக்கம், மணவூா், ஆட்டுப்பாக்கம், விடையூா், பெரியகளக்காட்டூா், சின்னகளக்காட்டூா், சின்னம்மாபேட்டை, தொழுதாவூா், அகரம், வெண்மனம்புதுா் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.