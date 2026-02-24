தொடா்பு அலுவலா்களுக்கான கலந்தாய்வுக் கூட்டம்
வாக்குப் பதிவு சதவீதம் அதிகரித்தல் மற்றும் புதிய இளம் வாக்காளா்களை பங்கேற்க செய்யும் வகையில் கல்லூரி மாணவா்கள் மத்தியில் கல்லூரி வளாக தூதுவா்கள், தோ்தல் எழுத்தறிவு குழுமத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்த கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் கல்லூரி தொடா்பு அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.
திருவள்ளூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாக கூட்டரங்கத்தில் வாக்குப் பதிவு சதவீதத்தை அதிகரித்தல் மற்றும் புதிய இளம் வாக்காளா்களை பங்கேற்க செய்யும் வகையில், கல்லூரி மாணவா்கள் மத்தியில் விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்துவதற்கான கல்லூரி வளாக தூதுவா்கள் மற்றும் தோ்தல் எழுத்தறிவு குழுமத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்து கல்லூரிகளின் தொடா்பு அலுவலா்களுடனான கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு, ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தலைமை வகித்தாா். அப்போது ஒவ்வொரு சட்டப்பேரவை தோ்தலிலும் வாக்குப் பதிவு சதவீதம் 100 சதவீதம் செலுத்த விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வாக்கு சதவீதத்தை அதிகரித்தல் மற்றும் புதிய இளம் வாக்காளா்களை பங்கேற்க செய்யும் வகையில் கல்லூரி மாணவா்கள் மத்தியில் விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த கல்லூரி வளாக தூதுவா்கள் மற்றும் தோ்தல் எழுத்தறிவு குழுமம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதன்பேரில், அதன் முக்கியத்துவம் குறித்து கல்லூரிகளின் தொடா்பு அலுவலா்களிடம் விளக்கமாக எடுத்துரைத்தது. அதைத் தொடா்ந்து, அவா் மூலம் படிவம்-6 பெறுதல், தன்னாா்வலராக செயல்படுதல், விளிம்பு நிலை மக்களிடம் தோ்தல் விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்துதல் போன்றவற்றில் மாணவா் செயல்பாடுகளின் அவசியம் குறித்தும் அவா் விளக்கமாக எடுத்துரைத்தாா்.
அதைத் தொடா்ந்து, சிறப்பான முயற்சிகளை மேற்கொண்ட கல்லூரிகள் மற்றும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களையும் அவா் வழங்கினாா்.
கூட்டத்தில், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் மற்றும் இணை இயக்குநா் வை.ஜெயக்குமாா், உதவி இயக்குநா் (ஊராட்சிகள்) யுவராஜ் மற்றும் 10 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளின் வாக்காளா்கள் பதிவு அலுவலா்கள் மற்றும் மாணவ, மாணவிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.