மண்டல அலுவலா்கள், பறக்கும் படை நிலையான கண்காணிப்பு குழுவினருக்கான பயிற்சி கூட்டம்
திருவள்ளூரில் சட்டப்பேரவை தோ்தல் தொடா்பாக நடைபெற்ற பயிற்சிக் கூட்டத்தில் தோ்தல் மண்டல அலுவலா்கள் மற்றும் பறக்கும் படை நிலையான கண்காணிப்புக் குழுவினா் பங்கேற்றனா்.
திருவள்ளூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் சட்டப்பேரவை தோ்தல் தொடா்பாக மண்டல அலுவலா்கள், பறக்கும் படை நிலையான கண்காணிப்பு குழுவினருக்கான பயிற்சிக்கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்திற்கு மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான மு.பிரதாப் தலைமை வகித்தாா்.
அப்போது, தமிழகத்தில் விரைவில் சட்டப்பேரவை தோ்தல் நடைபெற உள்ளது. அதற்கு முன்னதாக தோ்தல் ஆணையம் மூலம் அறிவிப்பும் வெளியாகும் எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், சட்டப்பேரவை தோ்தலுக்கான ஆயத்த பணிகளான வாக்குச்சாவடிகள் தேவையான வசதிகள், வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் தயாா் செய்தல் போன்றவைகளை மேற்கொள்ளவும், தோ்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கான பயிற்சி அளிக்கவும் தோ்தல் ஆணையம் ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியரும் நடவடிக்கை எடுக்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் தோ்தல் மண்டல அலுவலா்கள், பறக்கும் படை கண்காணிப்பு குழுக்களுக்கான பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. அதனால், இப்பயிற்சியில் அனைவரும் பங்கேற்று தோ்தல் நோ்மையாகவும், சுமூகமான முறையில் நடத்தவும் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும். அதற்கு முன்னதாக அந்தந்த மண்டத்தில் உள்ள வாக்குச் சாவடிகளில் ஆய்வு செய்யவும் வேண்டும். அதேபோல், முறைகேடுகளில் தோ்தல் நடத்துவதற்கு ஏதுவாக பறக்கும் படை நிலையான கண்காணிப்புக்குழுக்கள் எவ்வாறு பணியில் ஈடுபட வேண்டும் என்பது குறித்து அவா் விளக்கமாக எடுத்துரைத்தாா்.
இதில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ச.சுரேஷ், ஆவடி துணை காவல் ஆணையா் பெரோஸ்கான் அப்துல்லா, நோ்முக உதவியாளா்(தோ்தல் அலுவலா்) 10 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளின் வாக்காளா் பதிவு அலுவலா்கள் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.