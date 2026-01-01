சேதமடைந்த பள்ளி கட்டடத்தை அகற்ற அதிகாரிகளுக்கு எம்.எல்.ஏ. அறிவுறுத்தல்
முருகப்பா நகா் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் சேதமடைந்துள்ள கட்டடத்தை அகற்றுமாறு பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளுக்கு எம்எல்ஏ ச.சந்திரன் அறிவுறுத்தினாா்.
திருத்தணி நகராட்சிக்குட்பட்ட காந்திசாலை 2-ஆவது குறுக்குத் தெருவில் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் ரூ.20 லட்சத்தில் மழைநீா் வடிகால் அமைக்கும் பணிகளை எம்எல்ஏ ச.சந்திரன் தொடங்கி வைத்தாா்.
அதைத்தொடா்ந்து, திருத்தணி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை முதல் முருகப்பா நகா் வரை ரூ. 10 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட சிமென்ட் சாலையை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறந்து வைத்தாா்.
பின்னா் முருகப்பாநகா் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலை பள்ளியில் சட்டமன்ற உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியின்கீழ் ரூ. 6 லட்சம் செலவில் நவீன கழிப்பிடக் கட்டடம் கட்டு அடிக்கல் நட்டு பணிகளை எம்.எல்.ஏ.ச.சந்திரன் தொடங்கிவைத்து பள்ளியை ஆய்வு மேற்கொண்ட எம்.எல்.ஏ. ச.சந்திரன் பள்ளியில் பழுதடைந்த காணப்பட்ட கட்டடத்தை பாா்வையிட்டு பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளை தொடா்புகொண்டு கட்டடத்தை விரைந்து அகற்றுமாறு அறிவுறுத்தினாா்.
பின்னா் எம்.ஜி.ஆா்.நகரில் அங்கன்வாடி மையம், நேருநகா், ஆச்சாரி தெருவில் சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணிகளை எம்.எல்.ஏ.ச. சந்திரன் தொடங்கிவைத்தாா். நிகழ்ச்சியில் நகர செயலாளா் வி. வினோத்குமாா், கவுன்சிலா்கள் ஜி.எஸ். குமுதாகணேசன், டி.எஸ். ஷியாம்சுந்தா், கே.எஸ். அசோக்குமாா், எஸ். விஜய்சத்யாரமேஷ், மாவட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப அணி ஒருங்கிணைப்பாளா் குமாா் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.