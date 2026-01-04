திருத்தணி முருகன் கோயிலில் அலைமோதிய பக்தா்கள் கூட்டம்
திருத்தணி முருகன் கோயிலில் விடுமுறை தினமான ஞாயிற்றுக்கிழமை பக்தா்கள் கூட்டம் அலைமோதியதால் 2 மணி நேரம் வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்தனா்.
திருத்தணி முருகன் கோயிலில் மாா்கழி மாதத்தையொட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை, 2.30 மணிக்கு மூலவருக்கு பஞ்சாமிா்த அபிஷேகம் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, மூலவருக்கு தங்கவேல், தங்ககீரிடம் மற்றும் வைர ஆபரணங்கள் அணிவித்து சிறப்பு தீபாராதனை நடந்தது. பின்னா் அதிகாலை, 3 மணிக்கு தனுா் மாதபூஜை யுடன் மூலவரை தரிசிக்க பக்தா்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதால் கடும் பனிப்பொழிவு இருந்தாலும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் குவிந்தனா். குறிப்பாக மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராசக்தி அம்மனுக்கு செவ்வாடை அணிந்திருந்த பெண்கள் குவிந்ததால் பொது வழியில் மூலவரை தரிசிக்க, 2 மணி நேரம் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்தனா்.
மேலும், ரூ.100 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் பெற்ற பக்தா்கள், ஒன்றரை மணி நேரம் வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்தனா். இரவு, 7 மணிக்கு உற்சவா் முருகா் வள்ளி, தெய்வானையுடன் தங்கத் தேரில் எழுந்தருளி தோ்வீதியில் வலம் வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.
பக்தா்கள் வசதிக்காக கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில், 10 பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. திருத்தணி ஆய்வாளா் மதியரசன் தலைமையில், 20-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் இணை ஆணையா் க.ரமணி மற்றும் அறங்காவலா் குழுவினா் செய்திருந்தனா்.