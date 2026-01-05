திருவள்ளூர்
திருவள்ளூா்: குறைதீா் கூட்டத்தில் 394 மனுக்கள்
திருவள்ளூரில் நடைபெற்ற குறைதீா் கூட்டத்தில் 394 கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
திருவள்ளூரில் நடைபெற்ற குறைதீா் கூட்டத்தில் 394 கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தலைமை வகித்தாா். இதில் மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வருகை புரிந்த பொதுமக்கள், தங்களது குறைகளை நிவா்த்தி செய்யவும், பொதுபிரச்னைகள் தீா்க்கவும் கோரி 394 மனுக்களை அளித்தனா். இவற்றைப் பரிசீலித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க ஆட்சியா் உத்தரவிட்டாா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சு.சுரேஷ், பயிற்சி ஆட்சியா் அப்துல் ரசாக், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) வெங்கட்ராமன், உதவி ஆணையா் (கலால்) கணேசன், கோட்டாட்சியா் ரவிச்சந்திரன், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் வெங்கடேசன், பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல அலுவலா் உஷா ராணி மற்றும் பல்வேறு துறை அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.