புதிரை வண்ணாா் சமூகத்தினருக்கு சிறப்பு முகாம்
ஆதிதிராவிடா் நலத்துறை சாா்பில் புதிரை வண்ணாா் சமூகத்தினருக்கு நலத் திட்ட உதவிகளை பெறுவதற்கான சிறப்பு முகாம் ஆா்.கே.பேட்டை வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
துணை வட்டாட்சியா் திருவேங்கடம் தலைமை வகித்தாா். சிறப்பு அழைப்பாளராக திருத்தணி கோட்ட ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியின நலத்துறை வட்டாட்சியா் வெண்ணிலா பங்கேற்று பொதுமக்களிடையே அரசு வழங்கும் நலத்திட்டங்கள், ஜாதி சான்று, வருமானச் சான்று, இருப்பிடச் சான்று, ஆதாா் அட்டை, குடும்ப அட்டை, இலவச சலவைப் பெட்டி இயந்திரம், ஓய்வூதியம், கலைஞா் கனவு இல்லம் போன்றவற்றுக்கு தகுதியானவா்கள் விண்ணப்பித்து பெறலாம் என விளக்கினாா்.
தொடா்ந்து முகாமில் பங்கேற்ற பயனாளிகள், தங்களுக்கு மேற்கண்ட அரசு உதவிகள் வழங்கக் கோரி மனுக்களை வட்டாட்சியா் வெண்ணிலாவிடம் வழங்கினா். தொடா்ந்து 30-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு, ஜாதி, வருமானம், இருப்பிடம், அடையாளச் சான்று போன்றவற்றை பயனாளிகளுக்கு வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில் அம்மையாா்குப்பம் சமூக நீதி விடுதி காப்பாளா் ஷாலின் அரசு அலுவலா்கள்மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.