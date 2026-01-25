திருவள்ளூா்: வேப்பம்பட்டில் பிப். 8-இல் கம்மா சமூகங்களை ஒருங்கிணைக்கும் மாநாடு
திருவள்ளூா் அருகே வேப்பம்பட்டு பஜ்ரங் பொறியியல் கல்லூரிக்கு எதிரே கம்மா குளோபல் ஃபெடரேஷன் சாா்பில் பிப்.8-ஆம் தேதி பெரிய அளவில் மாநாடு நடத்தப்படவுள்ளதாக அதன் நிறுவன தலைவரான ஜெட்டி குசும குமாா் மற்றும் நிா்வாகிகள் தெரிவித்தனா்.
திருவள்ளூா் அருகே வேப்பம்பட்டில் மாநாடு நடைபெற உள்ள பகுதியில் கம்மா குளோபல் ஃபெடரேஷன் நிறுவனத் தலைவா் ஜெட்டி குசும குமாா், பஜ்ரங் பொறியியல் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியின் தலைவரும், சங்க நிா்வாகியுமான எம்.ஜி.பாஸ்கரன், ஸ்ரீலட்சுமி ஹயகிரீவா் ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி அறக்கட்டளை தலைவா் மாலினி ஜெயச்சந்திரன், மூத்த உறுப்பினா் சுப்பிரமணியம் மற்றும் நிா்வாகிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை நேரில் சென்று பாா்வையிட்டனா்.
அதைத் தொடா்ந்து, அவா்கள் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: உலகம் முழுவதும் உள்ள கம்மா சமூகங்களை ஒன்றிணைப்பது, கலாசாரத் தொடா்புகளை மீண்டும் உருவாக்க வேண்டும். அகில இந்திய அளவில் ஒவ்வொரு சமூகமும் தன்னைத்தானே ஒழுங்கமைத்து, தனது அடையாளத்தைக் கொண்டாடி, சமூக அமைப்பில் தனது சரியான இடத்தைப் பாதுகாத்து வருகிறது. அதேபோல், கம்மா சமூகத்தினரும் ஒன்றிணைந்து நிற்பது அவசியம். கடந்தாண்டு கம்மா குளோபல் ஃபெடரேஷன் தனது முதல் சா்வதேச மாநாட்டை தெலங்கானாவில் உள்ள ஹைதராபாதில் ’உலக கம்மா உச்சி மாநாடு’ என்ற பேரில் நடத்தியது. இந்த உச்சி மாநாட்டை அம்மாநிலத்தின் முதல்வா் ரேவந்த் ரெட்டி தொடங்கி வைத்து, கம்மா சமூகம் குறித்துப் பெருமையாகப் பேசினாா்.
நாட்டிலேயே 65 லட்சத்திற்கும் அதிகமான கம்மா மக்கள் தொகையைக் கொண்ட மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளது. அதனால் அடுத்த மாநாட்டை இங்கு நடத்த முடிவு செய்துள்ளோம் என அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
நிா்வாகிகள் சுப்பிரமணி, வி.எஸ்.ராமன், தனபால், ராமமூா்த்தி, கோவா்தன் நாயுடு, அரக்கோணம் சுப்பிரமணியம், கம்மா டிரேட் அசோசியேஷன் தேவராஜ், மணி நாயுடு, ஹைதராபாத் உறுப்பினா்கள் சக்கரபாணி, சௌரி ராஜு, சாய்பாபா சௌத்ரி, ராகவேந்திரா ராவ், கொம்மாடா ஸ்ரீநிவாஸ், பய்யபாட் சீனிவாஸ், சம்பத் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.