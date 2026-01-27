131 கிலோ குட்கா பொருள்கள் பறிமுதல்: 2 போ் கைது
திருவள்ளூா் அருகே தடை செய்யப்பட்ட 131 கிலோ குட்கா பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, 2 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருவள்ளூா் அடுத்த மணவாளநகா் காவல் நிலையத்துக்கு உள்பட்ட பகுதியில் குட்கா பொருள்கள் பதுக்கி விற்பதாக போலீஸாருக்கு தகவல் வந்தது. இதையடுத்து மணவாளநகா் போலீஸாா் பட்டறை பகுதியில் உள்ள கடையில் செவ்வாய்க்கிழமை சோதனை மேற்கொண்டனா்.
அப்போது, அந்தப் பகுதியில் ஏழுமலை என்பவரின் கடையில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருள்கள் இருந்தது தெரியவந்தது. அவரது வீட்டில் தீவிர சோதனை செய்தபோது, அங்கு பதுக்கி வைத்திருந்த 128 கிலோ குட்கா பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனா்.
இதேபோல் அதே பகுதியில் வெங்கடேசன் கடையில் சோதனை செய்ததில் 3 கிலோ குட்கா பொருள்கள் இருப்பது தெரியவந்து அதையும் பறிமுதல் செய்தனா்.
இது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து ஏழுமலை (54), வெங்கடேசன் (47) ஆகியோரை கைது செய்தனா்.