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திருவள்ளூர்

இன்றைய மின்தடை: பாலவாக்கம், பெரியபாளையம்!

இன்றைய மின்தடை: பாலவாக்கம், பெரியபாளையம்!

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மின்தடை

Updated On :14 ஜூலை 2026, 3:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பாலவாக்கம்

நேரம்:காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை

நாள்:14.7.2026-செவ்வாய்க்கிழமை

மின்தடை பகுதிகள்: பாலவாக்கம், சூளைமேனி, பனப்பாக்கம், பேரண்டூா், செஞ்சியகரம், லட்சிவாக்கம், பள்ளக்கண்டிகை, மேட்டுக்கண்டிகை, சென்னங்காரணி, சிட்கோ செங்கரை ஆகிய கிராமங்கள் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

பெரியபாளையம்

நாள்:14.7.2026-செவ்வாய்க்கிழமை

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை

மின்தடை பகுதிகள்: பெரியபாளையம், பண்டிக்காவனூா், தண்டலம், வெங்கல், கன்னிகைபோ், நெல்வாய், ஆத்துப்பாக்கம், தும்பாக்கம், வடமதுரை, எா்ணாங்குப்பம், அத்திங்காவணூா், கல்பட்டு, நெய்வேலி, பனப்பாக்கம், அத்திவாக்கம், ஏனம்பாக்கம், தொளவேடு மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

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