Dinamani
கருப்பு திரைப்படம் இன்று(மே 15) ரிலீஸ் - படக்குழு அறிவிப்புநீட் தோ்வை ரத்து செய்யக் கோரி நாளை ஆா்ப்பாட்டம்: இடதுசாரிகள் ஆதரவுசிபிஐ இயக்குநருக்கு பதவி நீட்டிப்பு: இன்று காங்கிரஸ் ஆா்ப்பாட்டம்ஏப்ரலில் மொத்த விற்பனை பணவீக்கம் 8.3%: 42 மாதங்களில் இல்லாத அதிகபட்சம்சென்னை-கா்நாடக விரைவு ரயில்கள் ஜூன் 7-இல் மாற்று பாதையில் இயக்கப்படும்கோவை, நீலகிரி, ராமநாதபுரம் உள்பட 7 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கைஅரசு ஊழியா்களின் செயல்திறன் மேம்பாடு குறித்த தேசிய மாநாடு - இன்று நடத்துகிறது மத்திய அரசு
/
திருவள்ளூர்

சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: ஸ்ரீநிகேதன் பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம்

ஸ்ரீநிகேதன் பள்ளியில் (சிபிஎஸ்இ) பிளஸ்2 பொதுத் தோ்வை 182 மாணவ, மாணவிகள் எழுதிய நிலையில், வா்த்தக மற்றும் அறிவியல் பிரிவு மாணவ, மாணவிகள் அதிக மதிப்பெண்கள் எடுத்து சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளனா்.

News image

சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவிகள் ஆா்.அக்ஷரா ஜெயின், ஆா்.அா்ச்சனா, வி.முத்துசெல்வி.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

Chennai

ஸ்ரீநிகேதன் பள்ளியில் (சிபிஎஸ்இ) பிளஸ்2 பொதுத் தோ்வை 182 மாணவ, மாணவிகள் எழுதிய நிலையில், வா்த்தக மற்றும் அறிவியல் பிரிவு மாணவ, மாணவிகள் அதிக மதிப்பெண்கள் எடுத்து சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளனா்.

அந்த வகையில், வா்த்தகப் பிரிவு சிறந்த மதிப்பெண் பெற்ற மாணவா் ஆா்.அக்ஷராஜெயின்- 489/500 (வணிகப் படிப்பில் (100/100)) ஆா்.அா்ச்சனா-486/500 (வணிகப் படிப்பில் (100/100), வி.முத்துசெல்வி- 482/500 (கணக்கியல் பாடத்தில்-100/100), ஆா்.தா்மிஷ்தா-478/500 (கணிதம்-100/100), என்.நிதிஷ்- 470/500 (கணக்கியல்-100/100) மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனா்.

அதேபோல், அறிவியல் பிரிவில் எஸ்.மயூரிகா-476 (வேதியியல்-100/100), ஆா்.மோனேஷ்- 474, வி.ஹா்ஷினி-472, எஸ்.மெனிதா- 470 என அதிக மதிப்பெண்கள் எடுத்து சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளனா். இதில், 10 மாணவா்கள் 99 மதிப்பெண்கள், 12 மாணவா்கள் 98 மதிப்பெண்கள், 25 போ் 450-க்கு மேல் மதிப்பெண்களும், 85 போ் 400-க்கு மேல் மதிப்பெண்களும் பெற்றுள்ளனா்.

இதில், சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகள், ஆசிரியா்கள், பள்ளித் தாளாளா் விஷ்ணு சரண், பள்ளி இயக்குநா் பரணிதரன், பள்ளி முதல்வா் கௌரி தினேஷ், பள்ளி துணை முதல்வா் ஷாலினி மோகன் ஆகியோா் பாராட்டினா்.

தொடர்புடையது

சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 தோ்வு: விஜயமங்கலம் பாரதி இன்டா்நேஷனல் பள்ளி 100 % தோ்ச்சி

சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 தோ்வு: விஜயமங்கலம் பாரதி இன்டா்நேஷனல் பள்ளி 100 % தோ்ச்சி

கோபி ஸ்ரீ குருகுலம் பள்ளி மாணவா்கள் பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் சிறப்பிடம்

கோபி ஸ்ரீ குருகுலம் பள்ளி மாணவா்கள் பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் சிறப்பிடம்

பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் சிறப்பிடம் தனலெட்சுமி சீனிவாசன் மெட்ரிக். பள்ளி மாணவா்களுக்குப் பாராட்டு

பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் சிறப்பிடம் தனலெட்சுமி சீனிவாசன் மெட்ரிக். பள்ளி மாணவா்களுக்குப் பாராட்டு

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: தாகூா் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி சிறப்பிடம்

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: தாகூா் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி சிறப்பிடம்

விடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
வீடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
வீடியோக்கள்

அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
வீடியோக்கள்

விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு