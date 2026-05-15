சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: ஸ்ரீநிகேதன் பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம்

ஸ்ரீநிகேதன் பள்ளியில் (சிபிஎஸ்இ) பிளஸ்2 பொதுத் தோ்வை 182 மாணவ, மாணவிகள் எழுதிய நிலையில், வா்த்தக மற்றும் அறிவியல் பிரிவு மாணவ, மாணவிகள் அதிக மதிப்பெண்கள் எடுத்து சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளனா்.
அந்த வகையில், வா்த்தகப் பிரிவு சிறந்த மதிப்பெண் பெற்ற மாணவா் ஆா்.அக்ஷராஜெயின்- 489/500 (வணிகப் படிப்பில் (100/100)) ஆா்.அா்ச்சனா-486/500 (வணிகப் படிப்பில் (100/100), வி.முத்துசெல்வி- 482/500 (கணக்கியல் பாடத்தில்-100/100), ஆா்.தா்மிஷ்தா-478/500 (கணிதம்-100/100), என்.நிதிஷ்- 470/500 (கணக்கியல்-100/100) மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனா்.
அதேபோல், அறிவியல் பிரிவில் எஸ்.மயூரிகா-476 (வேதியியல்-100/100), ஆா்.மோனேஷ்- 474, வி.ஹா்ஷினி-472, எஸ்.மெனிதா- 470 என அதிக மதிப்பெண்கள் எடுத்து சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளனா். இதில், 10 மாணவா்கள் 99 மதிப்பெண்கள், 12 மாணவா்கள் 98 மதிப்பெண்கள், 25 போ் 450-க்கு மேல் மதிப்பெண்களும், 85 போ் 400-க்கு மேல் மதிப்பெண்களும் பெற்றுள்ளனா்.
இதில், சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகள், ஆசிரியா்கள், பள்ளித் தாளாளா் விஷ்ணு சரண், பள்ளி இயக்குநா் பரணிதரன், பள்ளி முதல்வா் கௌரி தினேஷ், பள்ளி துணை முதல்வா் ஷாலினி மோகன் ஆகியோா் பாராட்டினா்.
தொடர்புடையது
சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 தோ்வு: விஜயமங்கலம் பாரதி இன்டா்நேஷனல் பள்ளி 100 % தோ்ச்சி
கோபி ஸ்ரீ குருகுலம் பள்ளி மாணவா்கள் பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் சிறப்பிடம்
பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் சிறப்பிடம் தனலெட்சுமி சீனிவாசன் மெட்ரிக். பள்ளி மாணவா்களுக்குப் பாராட்டு
பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: தாகூா் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி சிறப்பிடம்
விடியோக்கள்
சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
தினமணி செய்திச் சேவை
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு