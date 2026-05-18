விசிக சாா்பில் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்வு கும்மிடிப்பூண்டி பஜாரில் நடைபெற்றது.
கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு ஈழப்போரின் இறுதி கட்டத்தில் , முள்ளிவாய்க்கால் பகுதியில் உயிரிழந்த மற்றும் காணாமல் போன பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழ் மக்களை நினைவு படுத்தும் மே-18 நினைவு நாள் நிகழ்வு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சாா்பில் , மாவட்ட செயலாளா் பா.நேசகுமாா் தலைமையில் நடைபெற்றது.
நிகழ்வில், விசிக மாநில பொறுப்பாளா் தண்டலம் தமிழ்ச்செல்வன், விசிக நிா்வாகிகள் சண்முகமணி, மாநில நிா்வாகி பாக்சா் மணி, ஜீவா, மாவட்ட நிா்வாகிகள் சம்பத், வெற்றிசெல்வி, நரசிம்மன், எலிசபெத், மாதவி, காந்திமதி, வனிதா, சந்தோஷ், தங்கராசு, சுகுமாா், அருள் முன்னிலை வகித்தனா்,
விசிகவினா் நினேவேந்தல் நெருப்பை மூட்டி, மெளன அஞ்சலி செலுத்தினா். பின்னா் அனைவரும் மெழுகுவா்த்தி ஏந்தி வீரவணக்க அஞ்சலி செலுத்தினா். இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்வில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினா் பங்கேற்றனா்.
தொடர்புடையது
திமுக சாா்பில் தண்ணீா் பந்தல் திறப்பு
விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆா்ப்பாட்டம்
தமிழ் அமைப்புகளின் சாா்பில் கா.சு.பிள்ளை 81ஆவது நினைவேந்தல்
விசிக மாநிலக் கட்சியாக அங்கீகாரம் பெற திமுகவே காரணம்: தொல் திருமாவளவன் பேச்சு
விடியோக்கள்
வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |
தினமணி செய்திச் சேவை
எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
தினமணி செய்திச் சேவை
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு