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லாரியில் கடத்தப்பட்ட 800 கிலோ குட்கா பறிமுதல்

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே வெள்ளிக்கிழமை போலீஸாா் நடத்திய வாகன சோதனையில் கன்டெய்னா் லாரியில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 800 கிலோ குட்கா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 800 கிலோ குட்கா பொருள்கள்.

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கும்மிடிப்பூண்டி அருகே வெள்ளிக்கிழமை போலீஸாா் நடத்திய வாகன சோதனையில் கன்டெய்னா் லாரியில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 800 கிலோ குட்கா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

கும்மிடிப்பூண்டி போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை கும்மிடிப்பூண்டி அருகே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது அந்த வழியே வந்த கன்டெய்னா் லாரியை போலீஸாா் தடுத்து சோதனை செய்தனா்.

அப்போது அந்த கன்டெய்னா் லாரியில் வைக்கப்பட்டிருந்த அட்டை பெட்டிகள் மத்தியில் மூட்டை மூட்டையாக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா இருந்தது கண்டறியப்பட்டது. பின்னா், போலீஸாா் அந்த லாரியில் இருந்த 800 கிலோ குட்காவை பறிமுதல் செய்து லாரியில் இருந்தவா்களிடம் விசாரணை நடத்தினா்.

இந்த விசாரணையில், லாரியை ஓட்டி வந்த ஓட்டுநா் பெங்களூரை சோ்ந்த வெங்கடேஷ் (33), உடன் வந்தவா் நிஜாமுதீன் (21) என்பதும் தெரியவந்தது. அவா்களை போலீஸாா் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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