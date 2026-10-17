அரசு கல்லூரி மாணவா் மீது தாக்குதல்: 3 இளைஞா்கள் கைது
அரசு கலைக் கல்லூரி மாணவரைத் தாக்கிய வழக்கில் 3 இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பிரதிப் படம்
அரசு கலைக் கல்லூரி மாணவரைத் தாக்கிய வழக்கில் 3 இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா். மேலும், தலைமறைவாக உள்ள மற்றொரு இளைஞரைத் தேடி வருகின்றனா்.
திருத்தணியை அடுத்த அடிக்கல்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்த முகேஷ் (19), திருத்தணி அரசு கலைக் கல்லூரியில் பி.காம். மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வருகிறாா். அதே கல்லூரியில் படிக்கும் மனோஜ் (19) என்பவருக்கும், முகேஷுக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த 8-ஆம் தேதி மனோஜ் தனது நண்பா்கள் மூவருடன் சோ்ந்து, கைப்பேசி மூலம் முகேஷை கல்லூரி அருகே ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதிக்கு வரவழைத்துள்ளாா். அங்கு முகேஷை சரமாரியாகத் தாக்கியதுடன், பீா் பாட்டிலால் தலையில் தாக்கிவிட்டு தப்பிச் சென்ாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தத் தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்த முகேஷ், திருவள்ளூா் அரசு மருத்துவமனையில் தொடா்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா். இது குறித்து முகேஷின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின்பேரில், திருத்தணி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா். இதையடுத்து, தலைமறைவாக இருந்த திருத்தணி பகுதியைச் சோ்ந்த நவீன் (23), பொதட்டூா்பேட்டையைச் சோ்ந்த புருஷோத்தமன் (19), கேசவன் (19) ஆகிய மூவரையும் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
இந்த வழக்கில் தொடா்புடைய மனோஜை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.