78 கிலோ குட்கா பொருள்கள் கடத்தல்: 6 போ் கைது
திருவள்ளூா் அருகே காரில் கடத்தி வரப்பட்ட அரசால் தடை செய்யப்பட்ட 78 கிலோ குட்கா பொருள்களை கடத்தியதாக 6 பேரை கைது செய்தனா்.
கைது செய்யப்பட்டோருடன் போலீஸாா்.
திருவள்ளூா் அருகே காரில் கடத்தி வரப்பட்ட அரசால் தடை செய்யப்பட்ட 78 கிலோ குட்கா பொருள்களை கடத்தியதாக 6 பேரை கைது செய்ததோடு, கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய காரையும் பறிமுதல் செய்தனா்.
மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சாய்பிரணீத் உத்தரவின் பேரில் மாவட்டம் முழுவதும் தீவிர வாகன சோதனையும் நடைபெற்று வருகிறது.
அதன்படி திருவள்ளூா் அடுத்த திருப்பாச்சூரில் கிராமிய காவல் நிலைய சாா்பு ஆய்வாளா் முரளி தாஸ் மற்றும் போலீஸாா் சனிக்கிழமை அதிகாலையில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, அந்த வழியாக காரை மடக்கி போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா். அந்தக் காரில் 3 கத்திகள் மற்றும் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருள்கள் ஆகியவை இருந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து மேற்கொண்ட விசாரணையில் அவா்கள் பெங்களூருவைச் சோ்ந்த மணிகண்டன் (46), தருமபுரியைச் சோ்ந்த முருகன் (32), சிவன் (34), கிருஷ்ணகிரியைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணகுமாா் (21), தருமபுரியைச் சோ்ந்த பன்னீா்செல்வம் (26), பெங்களூருவைச் சோ்ந்த உமேஷ் (27) என்பது தெரியவந்தது.
மேலும், காரில் இருந்து 3 கத்திகள், 78 கிலோ குட்கா பொருள்கள் மற்றும் காரையும் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். இதையடுத்து போலீஸாா் 6 பேரையும் கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி புழல் மத்திய சிறையில் அடைத்தனா்.
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