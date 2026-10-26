காமராஜா் துறைமுகத்தில் 3-ஆம் எண் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
எண்ணூா் காமராஜா் துறைமுகத்தில் 3-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு திங்கள்கிழமை ஏற்றப்பட்டது.
புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம் - பிரதிப் படம்
எண்ணூா் காமராஜா் துறைமுகத்தில் 3-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு திங்கள்கிழமை ஏற்றப்பட்டது.
வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்து அா்னாப் புயலாக மாற உள்ளதாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் கடற்கரை பகுதியில் அதிவேகத்துடன் காற்று ராட்சத அலைகள் எழும் நிலை உள்ளது. இந்த நிலையில், மீனவா்கள் யாரும் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என மீனவா் நலத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதைத் தொடா்ந்து, காட்டுப்பள்ளியில் உள்ள காமராஜா் துறைமுகம் மற்றும் அதே பகுதியில் தனியாா் துறைமுகத்தில் 3-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
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