அல்ட்ராவின் எதிர்காலத்துக்காக ப்ரோ மேக்ஸை இழக்குமா ஆப்பிள்?

ஆப்பிள் ப்ரோ மேக்ஸ் மாடலுக்கு நாம் குட் பாய் சொல்லும் நிலை வருமா? ஒருவேளை குர்மன் சொல்வது சரியாக இருந்தால், ஆப்பிள் நிறுவனம், ப்ரோ மேக்ஸை அல்ட்ரா நிலைக்கு உயர்த்தலாம் அல்லது 2024ல் இதனை செயல்படுத்துவது குறித்து சிந்திக்கலாம் என்கிறார்.

ப்ளூம்பெர்க் ஆய்வாளர் மார்க் குர்மன் மற்றும் மற்றொரு ஆய்வாளர் மஜின் பியு ஆகியோர் இருவேறு கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளனர். குர்மன் கணித்திருப்பது என்னவென்றால், வரவிருக்கும் ஆப்பிள் ஐஃபோன் 15 எப்படி இருக்கும் என்றால்.. எளிமைப்படுத்தப்பட்ட அல்ட்ரா மாடலுடன் 6.7 இன்ச் ஐஃபோன்-ஆக இருக்கலாம். ஆனால் மஜிம் பியு சொல்வதோ ஆப்பிள் அல்ட்ரா மாடலையே கொண்டு வரும் என்று.

யார் சொல்வதை நம்பலாம்? இவர்கள் இருவரும் சொல்வதைக் கேட்டு அடுத்த ஆப்பிள் ஐஃபோன் 15 மாடலை எதிர்நோக்கியிருப்பவர்களுக்கு சற்று குழப்பமே நேரிடும்.

மஜின் பியு என்ன நினைக்கிறார் என்றால்.. ஐஃபோன் 15 அல்ட்ரா மாடல் சாதாரண ஒரு மாடலாக இருக்காது..

1. 8 ஜிபி ராம் - கிட்டத்தட்ட இது ஒரு சிறிய வகை கணினி போல உங்கள் பாக்கெட்டுக்குள் இருக்கும்.

2. 2டிபி ஸ்டோரேஜ் - ஒட்டுமொத்த புகைப்படத் தொகுப்புகளையும் கூட வைத்துக் கொள்ளலாம்.

3. சிறந்த கேமராக்கள் - ஏனென்றால், நமக்கு மிகச் சிறந்த அல்ட்ரா - லீஷியஸ் செல்ஃபிக்கள் வேண்டுமே என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஆனால், மார்க் குர்மன் இவ்வாறு தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார், ஒரே ஒரு புதிய ஹை-என்ட் 6.7 இன்ச் ஐஃபோன் மட்டுமே அறிமுகமாக உள்ளது. இந்த ஆண்டு ப்ரோ மேக்ஸ் மற்றும் அல்ட்ரா என இரண்டும் இருக்காது. பிப்ரவரியில் நான் எழுதியது போல் அடுத்த ஆண்டு இவை அறிமுகமாகலாம்.

Based on the information I was able to obtain, we could see changes in the lineup of the new iPhone 15. Apple could present a version called iPhone 15 Pro Max with 6GB of RAM and storage up to 1TB and another version called 15 Ultra with 8GB of RAM, memory up to 2TB and a much… pic.twitter.com/EIr3QjhPm9