ரெப்கோ வங்கியின் கடனளிப்பு 23% அதிகரிப்பு
பொதுத் துறையைச் சோ்ந்த ரெப்கோ வங்கியின் கடனளிப்பு கடந்த ஜூன் மாதத்துடன் நிறைவடைந்த நடப்பு 2025-26-ஆம் நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டு முடிவில் 24.7 சதவீத வளா்ச்சியைக் கண்டுள்ளது.
இது குறித்து வங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த ஜூன் 30-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்த 2025-26-ஆம் நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டின் முடிவில் வங்கியின் கடனளிப்பு ரூ.907 கோடியாக உள்ளது.முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டோடு ஒப்பிடுகையில் இது 24.7 சதவீதம் அதிகம். அப்போது வங்கியின் கடனளிப்பு ரூ.727 கோடியாக இருந்தது.
மதிப்பீட்டு காலாண்டில் வங்கியின் மொத்த வருவாய் ரூ.416 கோடியில் இருந்து ரூ.441 கோடியாக 5.9 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது. நிகர வட்டி வருமானம் ரூ.175 கோடியில் இருந்து ரூ.191 கோடியாக 9.5 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது. நிகர லாபம் ரூ.105 கோடியில் இருந்து ரூ.108 கோடியாக 2.4 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.