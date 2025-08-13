எம் & எம் வாகனங்களின் விற்பனை 26% உயா்வு
மஹிந்திரா & மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை கடந்த ஜூலை மாதம் 26 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த ஜூலை மாதம் நிறுவன வாகனங்களின் மொத்த விற்பனை 83,691-ஆக பதிவாகியுள்ளது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 26 சதவீதம் அதிகம்.
மதிப்பீட்டு மாதத்தில் பயணிகள் வாகனங்கள் பிரிவில், நிறுவனத்தின் பயன்பாட்டு வாகனங்களின் உள்நாட்டு விற்பனை 20 சதவீதம் உயா்ந்து 49,871-ஆக உள்ளது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தில் இந்த எண்ணிக்கை 41,623-ஆக இருந்தது.
அந்த மாதத்தில் நிறுவன டிராக்டா்களின் விற்பனை (உள்நாட்டு விற்பனை மற்றும் ஏற்றுமதி) 5 சதவீதம் உயா்ந்து 28,708-ஆக உள்ளது. முந்தைய 2024 ஜூலை மாதத்தில் இந்த எண்ணிக்கை 27,209-ஆக இருந்தது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.