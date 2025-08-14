அசோக் லேலண்ட் நிகர லாபம் 19% அதிகரிப்பு

ஹிந்துஜா குழுமத்தின் முதன்மை நிறுவனமான அசோக் லேலண்டின் நிகர லாபம் கடந்த ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் 19.44 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் ரூ.657.72 கோடியாக உள்ளது. இது, முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலக்கட்டத்தில் ரூ.550.65 கோடியாக இருந்தது. அதனுடன் ஒப்பிடுகையில் நிறுவனம் தற்போது 19.44 சதவீத நிகர லாப வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.மதிப்பீட்டு மாதத்தில் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் ரூ.11,708.54 கோடியாக உயா்ந்துள்ளது. இது, 2024 ஏப்ரல் - ஜூன் காலாண்டில் ரூ.10,696.8 கோடியாக இருந்தது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.