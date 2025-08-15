வணிகம்
டொயோட்டா விற்பனை 3% உயா்வு
டொயோட்டா கிா்லோஸ்கா் மோட்டாா் நிறுவனத்தின் விற்பனை கடந்த ஜூலை மாதத்தில் 3 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த ஜூலையில் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 32,575-ஆக உள்ளது. இது, முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் 3 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 31,656-ஆக இருந்தது.
கடந்த மாதத்தில் நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு விற்பனை 29,159-ஆகவும் ஏற்றுமதி 3,416-ஆகவும் உள்ளது என்று அந்த செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.