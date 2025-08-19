ஹூண்டாய் விற்பனை 7% குறைவு
முன்னணி காா் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஹூண்டாய் மோட்டாா் இந்தியாவின் மொத்த விற்பனை கடந்த ஜூலை மாதத்தில் 7 சதவீதம் குறைந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த ஜூலை மாதத்தில் நிறுவன வாகனங்களின் மொத்த விற்பனை 60,073-ஆக உள்ளது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் அதே மாதத்தில் இந்த எண்ணிக்கை 64,563-ஆக இருந்தது. அதனுடன் ஒப்பிடுகையில் தற்போது நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 7 சதவீதம் குறைந்துள்ளது.
மதிப்பீட்டு மாதத்தில் நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு மொத்த விற்பனை 10 சதவீதத்திற்கு மேல் குறைந்து 43,973-ஆக உள்ளது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தில் இந்த எண்ணிக்கை 49,013-ஆக இருந்தது. கடந்த ஜூலை மாதத்தில் நிறுவன வாகனங்களின் ஏற்றுமதி 15,550-லிருந்து 16,100-ஆக உயா்ந்துள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.