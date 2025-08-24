வணிகம்
சுஸுகி 2 சக்கர வாகன விற்பனை சரிவு
முன்னணி இரு சக்கர வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றான சுஸுகி மோட்டாா்சைக்கிள் இந்தியாவின் மொத்த விற்பனை கடந்த ஜூலை மாதத்தில் 2.7 சதவீதம் குறைந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த ஜூலை மாதத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 1,13,600-ஆக உள்ளது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இது 2.7 சதவீதம் குறைவு. அப்போது நிறுவனம் 1,16,714 இரு சக்கர வாகனங்களை விற்பனை செய்தது.
மதிப்பீட்டு மாதத்தில் நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு விற்பனை 4.5 சதவீதம் குறைந்து 96,029-ஆக உள்ளது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தில் இந்த எண்ணிக்கை 1,00,602-ஆக இருந்தது. கடந்த ஜூலை மாதத்தில் நிறுவனத்தின் ஏற்றுமதி 16,112-லிருந்து 17,571-ஆக உயா்ந்துள்ளது என்று அந்த செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.