சிபில் ஸ்கோர் அவசியமில்லை.. வங்கிகளுக்கு ஆர்பிஐ சொல்லும் அறிவுரை

முதல்முறையாக கடன்பெற விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு குறைந்தபட்ச சிபில் ஸ்கோர் அவசியமில்லை என்பதை மத்திய நிதியமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறது.
மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரின்போது, மக்களவையில் விளக்கம் அளித்துப் பேசிய மத்திய நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி, முதல் முறையாக கடன் கோரி விண்ணப்பிப்பவர்களின் சிபில் ஸ்கோர் குறைவாக இருந்தாலோ அல்லது பூஜ்யமாக இருந்தாலோ, அந்த கடன் விண்ணப்பத்தை நிராகரிக்க வேண்டாம் என்ற ஆர்பிஐயின் விதிமுறையை மீண்டும் வலியுறுத்தியிருக்கிறார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.