ஐஷா் மோட்டாா்ஸ் வருவாய் ரூ.5,042 கோடியாக அதிகரிப்பு
முன்னணி வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஐஷா் மோட்டாா்ஸின் செயல்பாட்டு வருவாய் கடந்த ஜூன் காலாண்டில் ரூ.5,042 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த ஜூன் 30-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்த 2025-26-ஆம் நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் ரூ.1,205 கோடியாக உள்ளது.இது, ஓராண்டுக்கு முன்னா் ரூ.1,101 கோடியாக இருந்தது. அதனுடன் ஒப்பிடுகையில் தற்போது நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் 9 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
மதிப்பீட்டு காலாண்டில் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் ரூ.4,393 கோடியிலிருந்து 15 சதவீதம் உயா்ந்து ரூ.5,042 கோடியாக உள்ளது. அந்த காலாண்டில், நிறுவனத்தின் ஒரு அங்கமான ராயல் என்ஃபீல்டு மோட்டாா் சைக்கிள்களின் விற்பனை 2,27,736-லிருந்து 15 சதவீதம் அதிகரித்து 2,61,326-ஆக உயா்ந்துள்ளது என்று அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.