கோதுமை கையிருப்பு கட்டுப்பாடு மாற்றியமைப்பு: மத்திய அரசு

மொத்த விற்பனையாளர்கள், சிறு மற்றும் பெரிய சங்கிலி சில்லறை விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதப்படுத்துபவர்களுக்கான கோதுமை இருப்பு வரம்பு விதிமுறைகளை மத்திய அரசு கடுமையாக்கியுள்ளது.
புதுதில்லி: மொத்த விற்பனையாளர்கள், சிறு மற்றும் பெரிய சங்கிலி சில்லறை விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதப்படுத்துபவர்களுக்கான கோதுமை இருப்பு வரம்பு விதிமுறைகளை மத்திய அரசு இன்று முதல் மேலும் கடுமையாக்கியுள்ளது.

வரவிருக்கும் பண்டிகை காலத்திற்கு முன்பு, கோதுமையின் விலையை மிதப்படுத்துவதற்கான தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, மார்ச் 31, 2026 வரையான கோதுமை இருப்பு வரம்பை மத்திய அரசு திருத்தியமைக்க முடிவு செய்துள்ளது என்று உணவு அமைச்சகம் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி, மொத்த விற்பனையாளர்கள் 3,000 டன்களுக்கு பதிலாக 2,000 டன்கள் வரை கோதுமை இருப்பை பராமரிக்க அனுமதிக்கப்படுவர். சில்லறை விற்பனையாளர்கள் ஒவ்வொரு விற்பனை நிலையத்திற்கும் 10 டன்களுக்கு பதிலாக 8 டன்களை வைத்திருக்கலாம். அதே நேரத்தில் சங்கிலி சில்லறை விற்பனையாளர்கள் ஒவ்வொரு விற்பனை நிலையத்திற்கும் 10 டன்களுக்கு பதிலாக எட்டு டன்களை வைத்திருக்கலாம் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

பரிவர்த்தனைகளைக் கையாளும் செயலிகள் தங்கள் மாதாந்திர நிறுவப்பட்ட திறனில் 70 சதவிகிதத்திற்கு பதிலாக 60 சதவிகதத்தை பராமரிக்க அனுமதிக்கப்படும்.

2025ல் மத்திய அரசு இரண்டு முறை கோதுமை இருப்பு வரம்புகளை திருத்தியது. முதலில் பிப்ரவரி 20 அன்று, வர்த்தகர்களுக்கு 250 டன்னாகவும், சில்லறை விற்பனை நிலையத்திற்கு நான்கு டன்னாகவும் வரம்புகளைக் குறைத்தது. பிறகு மே 27ஆம் தேதியன்று வர்த்தகர்களுக்கு 3,000 டன்னாகவும், சில்லறை விற்பனை நிலையத்திற்கு 10 டன்னாகவும் வரம்புகளை அதிகரித்தது. சமீபத்திய உத்தரவு மார்ச் 31, 2026 வரை செல்லுபடியாகும் என்றது.

கோதுமை இருப்பு வைத்திருக்கும் அனைத்து நிறுவனங்களும் கோதுமை இருப்பு வரம்பு போர்ட்டலில் (https://foodstock.dfpd.gov.in) பதிவு செய்து, ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் தங்கள் இருப்பு நிலையைப் புதுப்பிக்க வேண்டும் என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

நிறுவனங்கள் வைத்திருக்கும் இருப்பு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பை விட அதிகமாக இருந்தால், அறிவிப்பு வெளியிட்ட 15 நாட்களுக்குள் அவர்கள் அளவை நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருப்பு வரம்புகளுக்குக் கொண்டு வர வேண்டும். பதிவு செய்யாத அல்லது இருப்பு வரம்புகளை மீறும் எந்தவொரு நிறுவனமும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டம், 1955 கீழ் தகுந்த தண்டனை நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்த நேரிடும்.

Summary

