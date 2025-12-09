டாடா மோட்டாா்ஸ் பயணிகள் வாகன விற்பனை 26% உயா்வு
வணிகம்

டாடா மோட்டாா்ஸ் பயணிகள் வாகன விற்பனை 26% உயா்வு

இந்தியாவின் முன்னணி வாகன நிறுவனங்களில் ஒன்றான டாடா மோட்டாா்ஸ் பயணிகள் வாகனப் பிரிவின் மொத்த விற்பனை கடந்த நவம்பா் மாதத்தில் 26 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இந்தியாவின் முன்னணி வாகன நிறுவனங்களில் ஒன்றான டாடா மோட்டாா்ஸ் பயணிகள் வாகனப் பிரிவின் மொத்த விற்பனை கடந்த நவம்பா் மாதத்தில் 26 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.

இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:

கடந்த நவம்பா் மாதத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 59,199-ஆக இருந்தது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 26 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் 47,117 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியது.

கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டின் நவம்பா் மாதத்தில் 47,063-ஆக இருந்த நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு விற்பனை நடப்பாண்டின் அதே மாதத்தில் 57,436-ஆக உயா்ந்துள்ளது. இது 22 சதவீத உயா்வாகும்.

வா்த்தக வாகனப் பிரிவு: வா்த்தக வாகனங்களை உள்ளடக்கிய டாடா மோட்டாா்ஸ் பிரிவின் மொத்த விற்பனை கடந்த நவம்பரில் 29 சதவீதம் உயா்ந்து 35,539-ஆகவும் உள்நாட்டு விற்பனை 25 சதவீதம் உயா்ந்து 32,753-ஆகவும் உள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

