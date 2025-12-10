தொடர்ந்து 3வது நாளாக சென்செக்ஸ், நிஃப்டி சரிவுடன் நிறைவு! தடுமாறும் மிட், ஸ்மால்கேப் பங்குகள்!

மும்பை: இன்றைய அமர்வில், தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக பெஞ்ச்மார்க் குறியீடுகள் சரிவுடன் முடிவடைந்தன. நிஃப்டி 25,758.00 புள்ளிகளுடன், தொடர்ந்து ஃபெடரல் ஓபன் மார்க்கெட் கமிட்டி கூட்டம் குறித்த முடிவுக்காக காத்திருந்தும், சரிந்து முடிவடைந்தன.
வர்த்தக முடிவில், சென்செக்ஸ் 275.01 புள்ளிகள் குறைந்து 84,391.27 புள்ளிகளாகவும், நிஃப்டி 81.65 புள்ளிகள் குறைந்து 25,758 ஆக நிலைபெற்றது.
பிஎஸ்இ மிட்கேப் குறியீடு 1% சரிந்த நிலையில் ஸ்மால்கேப் குறியீடும் 0.7% சரிந்தன.
ஐஷர் மோட்டார்ஸ், ஹிண்டால்கோ, எச்டிஎஃப்சி லைஃப், டாடா ஸ்டீல் மற்றும் அதானி போர்ட்ஸ் உள்ளிட்ட பங்குகள் நிஃப்டி-யில் உயர்ந்தும், அதே நேரத்தில் இன்டர்குளோப் ஏவியேஷன், எடர்னல் (ஜொமாடோ), ட்ரெண்ட், பாரதி ஏர்டெல் மற்றும் அப்பல்லோ மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்ட பங்குகள் சரிந்தன.
துறைகளில், உலோகக் குறியீடு 0.5% உயர்ந்தன. அதே நேரத்தில் ஐடி, மூலதனப் பொருட்கள், ரியல் எஸ்டேட், நுகர்வோர் சாதனங்கள், பொதுத்துறை வங்கி, தனியார் வங்கி 0.5 முதல் 1% வரை சரிந்தன.
நிஃப்டி டாப் 50 நிறுவனப் பங்குகளில் இன்டர்குளோப் ஏவியேஷன், எடர்னல் மற்றும் எச்டிஎஃப்சி வங்கி ஆகியவை 3% வரை சரிந்தன. ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் ஐஷர் மோட்டார்ஸ் உள்ளிட்டவை 2% வரை உயர்ந்தன.
சென்செக்ஸில் எடர்னல், டிரென்ட், பாரதி ஏர்டெல், இன்ஃபோசிஸ், டெக் மஹிந்திரா, அல்ட்ராடெக் சிமென்ட், ஐசிஐசிஐ வங்கி, எச்டிஎஃப்சி வங்கி, பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ், பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட், லார்சன் & டூப்ரோ மற்றும் டாடா மோட்டார்ஸ் பயணிகள் வாகனங்கள் உள்ளிட்ட பங்குகள் சரிந்து முடிந்தன.
இருப்பினும் டாடா ஸ்டீல், சன் பார்மாசூட்டிகல்ஸ், ஐடிசி, என்டிபிசி, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், எச்.சி.எல் டெக்னாலஜிஸ், பவர் கிரிட் மற்றும் ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட பங்குகள் உயர்ந்தன.
முதலீட்டாளர்களின் கவனம் நடைபெறும் அமெரிக்க பெடரல் கூட்டத்தை நோக்கியே உள்ளது. சந்தையானது 25 அடிப்படை புள்ளிகள் விகிதக் குறைப்பு பரவலாக எதிர் நோக்கி உள்ளது.
பங்கு சார்ந்த நடவடிக்கையில், ரூ.2,003 கோடி புதிய ஆர்டர்களைப் பெற்ற போதிலும் கல்பதரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பங்குகள் 1% சரிந்தன. ரூ.328.8 கோடி மதிப்புள்ள ஏற்பு கடிதம் பெற்ற பிறகு ஹைவே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பங்கு விலை 2.5% உயர்ந்தன. தெலுங்கானா அரசுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான பிறகு கோத்ரேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பங்குகள் 1% அதிகரிப்பு.
அதானி கிரீன் பங்குகள் 2.24 கோடி பங்குகள் பிளாக் டீலுக்குப் பிறகு 1% சரிந்தன. நவம்பர் மாதத்தில் டோல் வசூல் 15.8% அதிகரித்த பிறகு ஐஆர்பி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்பர்ஸ் பங்குகள் 1% அதிகரித்தன.
நால்கோ இடமிருந்து ரூ.5000 கோடி ஏற்பு கடிதம் பெற்ற போதிலும் திலீப் பில்ட்கான் பங்குகள் 3% சரிந்தன. வெள்ளி உலோகம் அதன் புதிய வாழ்நாள் உச்சத்தை எட்டியதால் ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்க் பங்குகள் 4% க்கும் அதிகமாக உயர்ந்தன.
டிக்சன் டெக்னாலஜிஸ், ஐனாக்ஸ் விண்ட், பேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், சிஜி கன்ஸ்யூமர், ப்ளூ டார்ட், சபையர் ஃபுட்ஸ் உள்ளிட்ட 120க்கும் மேற்பட்ட பங்குகள் 52 வார குறைந்த அளவை பதிவு செய்தது.
பங்குச்சந்தையில் இன்று பட்டியலிடப்பட்டு புதிய பங்குகள்:
Aequs Ltd நிறுவனத்தின் பங்குகள் நிஃப்டி-யில் பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.140க்கு பட்டியலிடப்பட்டது. இது ஐபிஓ விலையான ரூ.124ஐ விட 12.9% பிரீமியத்தில் வர்த்தகமானது. வர்த்தக முடிவில் பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.149.65க்கு முடிவடைந்தது 6.89% உயர்வாக பதிவானது.
மீஷோ பங்குகள் பங்குச் சந்தையில் ஒரு அறிமுகத்தை ஏற்படுத்தி, அதன் ஐபிஓ விலையான ரூ.111ஐ விட ரூ.162.50க்கு 46% பிரீமியத்தில் பட்டியலிடப்பட்டன. இருப்பினும், பங்குகள் 5.74% உயர்ந்து ரூ.170.45க்கு முடிந்தன.
வித்யா வயர்ஸ் பங்குகள், பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.48 முதல் ரூ.52 என்று நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையிலிருந்து தொடங்கி, இன்றைய வர்த்தக நாள் முடிவில் ரூ.52.80க்கு முடிவடைந்தது.
