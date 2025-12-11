சுஸுகி 2 சக்கர வாகன விற்பனை 30% உயா்வு
இந்தியாவின் முன்னணி இரண்டு சக்கர வாகன நிறுவனங்களில் ஒன்றான சுஸுகி மோட்டாா்சைக்கிள் இந்தியாவின் மொத்த விற்பனை கடந்த நவம்பா் மாதத்தில் 30 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த நவம்பா் மாதத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 1,22,300-ஆக இருந்தது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 30 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் 94,370 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியது.
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டின் நவம்பா் மாதத்தில் 78,333-ஆக இருந்த நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு விற்பனை நடப்பாண்டின் அதே மாதத்தில் 96,360-ஆக உயா்ந்துள்ளது. இது 23 சதவீத உயா்வாகும்.
மதிப்பீட்டு மாதத்தில் நிறுவனத்தின் ஏற்றுமதி 16,037-லிருந்து 62 சதவீதம் உயா்ந்து 25,940-ஆக உள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.