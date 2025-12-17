புதிய உச்சம் தொட்ட வெள்ளி விலை
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.400 உயா்ந்து ரூ.99,200-க்கு விற்பனையானது. அதேவேளையில் வெள்ளி விலை ஒரு கிலோ ரூ.2.22 லட்சத்துக்கு விற்பனையாகி புதிய உச்சத்தை தொட்டது.
சென்னையில் தங்கம் விலை இந்த வாரம் தொடக்கம் முதலே திடீா் ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த டிச. 15-இல் பவுனுக்கு ரூ.1,160 உயா்ந்து ரூ.1 லட்சத்து 120-க்கு விற்பனையானது. தொடா்ந்து டிச. 16-இல் பவுனுக்கு ரூ.1,320 குறைந்து ரூ.98,800-க்கு விற்பனையான நிலையில், புதன்கிழமை விலை மீண்டும் உயா்ந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.50 உயா்ந்து ரூ.12,400-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.400 உயா்ந்து ரூ.99,200-க்கும் விற்பனையானது.
வெள்ளி ரூ.11,000 உயா்வு... தங்கத்துக்கு நிகராக வெள்ளி விலையும் தொடா்ந்து உயா்ந்து புதிய உச்சங்களைத் தொட்டு வருகிறது. கடந்த டிச. 3-ஆம் தேதி ஒரு கிலோ வெள்ளி வரலாற்றில் முதல் முறையாக ரூ.2.01 லட்சத்துக்கு விற்பனையானது. தொடா்ந்து ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்துவரும் வெள்ளி விலை புதன்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.11 உயா்ந்து ரூ.222-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.11,000 உயா்ந்து ரூ.2.22 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகி புதிய உச்சத்தை தொட்டது.