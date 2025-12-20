மீண்டும் ஒரு லட்சத்தை நோக்கி தங்கம் விலை! அதிர்ச்சி கொடுக்கும் வெள்ளி!!

சென்னையில் இன்று காலை வணிகம் தொடங்கியதும், தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ரூ.99,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஏற்கனவே, தங்கம் விலை ஒரு சவரனுக்கு ரூ.1 லட்சத்தைத் தொட்டு அதிர்ச்சி கொடுத்திருந்த நிலையில், மீண்டும் ஒரு லட்சத்தை தொடும் அளவுக்கு நாள்தோறும் விலை உயர்ந்து வருகிறது.
வாரத்தின் கடைசி நாளான சனிக்கிழமை காலை வணிகம் தொடங்கியதும், ஒரு கிராமுக்கு ரூ.20 உயர்ந்து ஆபரணத் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.12,400க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதுபோல தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ரூ.99,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதிர்ச்சி மேல் அதிர்ச்சி கொடுக்கும் வெள்ளி
தங்கம் விலை எவ்வளவோ பரவாயில்லை என்று சொல்லும் அளவுக்கு வெள்ளி விலையும் நாள்தோறும் புதிய உச்சங்களைத் தொட்டு வருகிறது.
இன்று காலை வெள்ளி விலை ரூ.5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.226-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன் மூலம் ரூ.5000 உயர்ந்த நிலையில் ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2.26 லட்சத்தை எட்டியிருக்கிறது.
