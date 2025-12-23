டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.89.65-ஆக நிறைவு!

வணிகம்

பலவீனமான டாலரின் காரணமாக, இன்றைய வர்த்தகத்தில், இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.89.65-ஆக நிலைபெற்றது.
மும்பை: பலவீனமான டாலரின் காரணமாக, இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகராக இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.89.65-ஆக நிலைபெற்றது.

இருப்பினும், உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, அந்நிய மூலதனம் வெளியேற்றம் உள்ளிட்டவையால், உள்நாட்டு ரூபாய் மதிப்பின் உயர்வை வெகுவாக தடுத்ததாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நியச் செலாவணிச் சந்தையில், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ.89.67-ஆக தொடங்கி, ரூ.89.59 முதல் ரூ.89.85 வரையிலான வரம்பில் வர்த்தகமானது. பிறகு, முந்தைய நாள் முடிவை விட 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.89.65-ஆக நிலைபெற்றது.

நேற்று ( திங்கள்கிழமை) ரூபாய் மதிப்பானது, டாலருக்கு நிகராக 1 காசுகள் சரிந்து ரூ.89.68-ஆக நிலைபெற்றது.

