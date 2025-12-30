நவம்பரில் 33 லட்சமாக அதிகரித்த வாகன விற்பனை
புது தில்லி: கடந்த நவம்பரில் ஒட்டுமொத்த வாகனங்களின் விற்பனை 33,00,832-ஆக உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து வாகன விற்பனையாளா்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு (ஃபடா) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த நவம்பா் மாதம் அனைத்துவகை வாகனங்களின் விற்பனை 33,00,832-ஆகப் பதிவாகியுள்ளது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது அதிகம். அப்போது 32,31,526 வாகனங்கள் விற்பனையாகியிருந்தன.
மதிப்பீட்டு மாதத்தில் பயணிகள் வாகனங்கள் விற்பனை 20 சதவீதம் உயா்ந்து 3,94,152-ஆக உள்ளது. கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் இந்த எண்ணிக்கை 3,29,253-ஆக இருந்தது. ஜிஎஸ்டி சலுகைகள், திருமணக் கால தேவை போன்றவை இந்த வளா்ச்சிக்கு உதவின.
அந்த மாதத்தில் இரு சக்கர வாகன விற்பனை 3 சதவீதம் குறைந்து 25,46,184-ஆக உள்ளது. வா்த்தக வாகனங்கள் விற்பனை 20 சதவீதம் உயா்ந்து 94,935-ஆக உள்ளது.
மூன்று சக்கர வாகன விற்பனை 1,08,317-லிருந்து 24 சதவீதம் உயா்ந்து 1,33,951-ஆகவும் டிராக்டா் விற்பனை 80,507-லிருந்து 57 சதவீதம் உயா்ந்து 1,26,033-ஆகவும் உள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.