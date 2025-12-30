வணிகம்

ஆண்டின் நிறைவில் அதிரடி காட்டும் தங்கம், வெள்ளி விலைகள்! விலை நிலவரம்!!

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.3360 குறைந்துள்ளது, வெள்ளியும் கிராமுக்கு ரூ.23 குறைந்துள்ளது.
Gold prices
தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்PTI
Updated on
1 min read

சென்னை: தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.3,360 குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலையும் குறைந்து விற்பனையாகி வருகிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.23 குறைந்துள்ளது.

2025ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (டிச. 30) சவரனுக்கு ரூ.3360 குறைந்து ரூ.1 லட்சத்து 800-க்கும் கிராமுக்கு ரூ.420 குறைந்து ரூ.12,600-க்கும் விற்பனையாகிறது.

அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு, தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு சர்வதேச காரணங்களால் தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த தங்கம், இன்று சற்றே குறைந்துள்ளது.

வெள்ளி விலையும் குறைவு

கடந்த வாரம் முழுவதும் வெள்ளி விலை உயர்ந்து வந்த நிலையில், இன்று வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு ரூ.23 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 255-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.23,000 குறைந்து ரூ.2.58 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Gold Price

