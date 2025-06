இந்தியாவின் தொழில்துறை உற்பத்தி 9 மாதம் இல்லாத அளவுக்கு சரிவு!

உற்பத்தித் துறையில், உற்பத்தி வளர்ச்சி மே 2025ல் 2.6 சதவிகிதமாகக் குறைந்துள்ளதாக தரவு சுட்டி காட்டுகிறது. இது கடந்த ஆண்டு 5.1 சதவிகிதமாக இருந்தது.

சுரங்க உற்பத்தி ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு 6.6 சதவிகித வளர்ச்சியுடன் ஒப்பிடும்போது இது 0.1 சதவிகிதம் குறைந்துள்ளது.

2025 மே மாதத்தில் மின் உற்பத்தி 5.5 சதவிகிதம் குறைந்துள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டு இதே காலத்தில் இது 13.7 சதவிகிதமாக இருந்தது.

2026 நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் மே வரையான காலகட்டத்தில், தொழில்துறை உற்பத்தி 1.8 சதவிகிதம் வளர்ச்சியடைந்தது. இது ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு 5.7 சதவிகிதமாக இருந்தது.

Summary: India industrial production growth slowed to a nine-month low of 1.2 per cent in May 2025.

