டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 23 காசுகள் சரிந்து ரூ.85.73 ஆக முடிவு!

உலகளாவிய உணர்வுகள் மேம்பட்டதால் இந்திய ரூபாய் மதிப்பு நேர்மறையாகத் தொடங்கி நிலையில் பிறகு உள்நாட்டு பங்குச் சந்தைகளில் ஏற்பட்ட எதிர்மறை போக்கால் முதலீட்டாளர்களின் உணர்வுகளை இது வெகுவாக பாதித்தாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாய் 85.48 ஆக தொடங்கி வர்த்தகமான நிலையில், பிறகு ரூ.85.44 முதல் ரூ.85.77 என்ற வரம்பில் வர்த்தகமான நிலையில், முந்தைய முடிவை விட 23 காசுகள் சரிந்து ரூ.85.73ஆக நிறைவடைந்தது.

