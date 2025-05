7,000Mah பேட்டரியுடன் உருவாகியுள்ள ரியல்மி ஜிடி 7..! ட்ரீம் எடிஷனில் கார் பந்தய நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம்!

Enter a new era of speed and technology ✨



realme x Aston Martin Formula One™️Team segera hadir lewat #realmeGT7DreamEdition!



Catet Global Launch-nya, 27 Mei 2025, pukul 15.00 WIB di Facebook & YouTube realme Indonesia.#AstonMartinF1Phone #2025FlagshipKiller#realmeGT7Series pic.twitter.com/ikQDl9xzOM