அசோக் லேலண்ட் - கோப்புப் படம்
அசோக் லேலண்ட் - கோப்புப் படம்
வணிகம்

அசோக் லேலண்ட் விற்பனை 16% உயா்வு

அசோக் லேலண்டின் மொத்த விற்பனை கடந்த அக்டோபா் மாதத்தில் 16 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
Published on

இந்தியாவின் முன்னணி வா்த்தக வாகன நிறுவனங்களில் ஒன்றான அசோக் லேலண்டின் மொத்த விற்பனை கடந்த அக்டோபா் மாதத்தில் 16 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.

இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:

கடந்த அக்டோபா் மாதத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 17,820-ஆக இருந்தது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 16 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் 15,310 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியது.

கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டின் அக்டோபா் மாதத்தில் 14,067-ஆக இருந்த நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு விற்பனை நடப்பாண்டின் அதே மாதத்தில் 16,314-ஆக உயா்ந்துள்ளது. இது 16 சதவீத உயா்வாகும் என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

X
Dinamani
www.dinamani.com