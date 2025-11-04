வணிகம்
பந்தன் வங்கியின் வருவாய் ரூ.1,310 கோடியாகச் சரிவு
தனியாா் துறையைச் சோ்ந்த பந்தன் வங்கியின் நிகர லாபம், கடந்த செப்டம்பா் காலாண்டில் ரூ.112 கோடியாக சரிந்துள்ளது.
இது குறித்து வங்கி வியாழக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த ஜூலை முதல் செப்டம்பா் வரையிலான நடப்பு 2025-26-ஆம் நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் வங்கியின் நிகர லாபம் ரூ.112 கோடியாக உள்ளது.
முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டோடு ஒப்பிடுகையில் இது 88 சதவீதம் குறைவு. அப்போது வங்கி ரூ.937 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியிருந்தது.
மதிப்பீட்டுக் காலாண்டில் வங்கியின் செயல்பாட்டு லாபம் ரூ.1,310 கோடியாக உள்ளது. முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் இது ரூ.1,855 கோடியாக இருந்தது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.