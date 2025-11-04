தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை செவ்வாய்க்கிழமை காலை ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்துள்ளது.
தீபாவளிப் பண்டிகையொட்டி ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரன் ரூ. 97,000-ஐ கடந்த நிலையில், அதன்பின்னர் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக அதிரடியாக குறைந்து வருகின்றது.
நேற்றைய நிலவரப்படி, சென்னையில் ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ. 90,800-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ. 11,350-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை காலை ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்து ரூ. 90,000 -க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் ரூ. 11,250-க்கு விற்பனையாகிறது.
வெள்ளியைப் பொறுத்தவரை இன்று காலை கிராமுக்கு ரூ. 3 குறைந்துள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ. 165-க்கும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 1,65,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
