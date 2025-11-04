ஹீரோ மோட்டோகாா்ப் விற்பனை 6% சரிவு
இந்தியாவின் மிகப் பெரிய இரண்டு சக்கர வாகன நிறுவனமான ஹீரோ மோட்டோகாா்ப்பின் மொத்த விற்பனை கடந்த அக்டோபா் மாதத்தில் 6 சதவீதம் சரிந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த அக்டோபா் மாதத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 6,35,808-ஆக இருந்தது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 6 சதவீதம் குறைவு. அப்போது நிறுவனம் 6,79,091 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியது.
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டின் அக்டோபா் மாதத்தில் 6,57,403-ஆக இருந்த நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு விற்பனை நடப்பாண்டின் அதே மாதத்தில் 6,04,829-ஆக சரிந்துள்ளது. இது 8 சதவீத சரிவாகும்.
எனினும், மதிப்பீட்டு மாதத்தில் நிறுவனத்தின் ஏற்றுமதி 21,688-லிருந்து 43 சதவீதம் உயா்ந்து 30,979-ஆக உள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.