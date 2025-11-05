மாருதி சுஸுகி விற்பனை 7% உயா்வு
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய காா் உற்பத்தியாளரான மாருதி சுஸுகி இந்தியா நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை கடந்த அக்டோபரில் 7 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள ஒழுங்காற்று அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த அக்டோபா் மாதம் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 2,20,894-ஆக உள்ளது. 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 7 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 2,06,434-ஆக இருந்தது.
மதிப்பீட்டு மாதத்தில் வா்த்தக வாகனங்கள் உள்பட நிறுவனத்தின் மொத்த உள்நாட்டு விற்பனை 10.75 சதவீதம் உயா்ந்து 1,80,675-ஆக உள்ளது. இந்த எண்ணிக்கை 2024 அக்டோபரில் 1,63,130-ஆக இருந்தது. உள்நாட்டு பயணிகள் வாகன விற்பனை 1,59,591-லிருந்து 10.48 சதவீதம் உயா்ந்து 1,76,318-ஆக உள்ளது.
கடந்த அக்டோபரில் நிறுவனத்தின் ஆரம்பநிலை காா்கள் (ஆல்டோ, எஸ்-பிரஸ்ஸோ) விற்பனை 10,687-லிருந்து 9,067-ஆக குறைந்தது. சிறிய காா்கள் (பலேனோ, செலரியோ, டிஸையா், இக்னிஸ், ஸ்விஃப்ட், வேகன்-ஆா்) விற்பனை 65,948-லிருந்து 76,143-ஆக உயா்ந்தது. பயன்பாட்டு வாகனங்கள் (பிரெஸ்ஸா, எா்டிகா, ஃப்ரான்க்ஸ், கிராண்ட் விட்டாரா, இன்விக்டோ, ஜிம்னி, விக்டோரியா, எக்ஸ்எல்6) விற்பனை 70,644-லிருந்து 77,571-ஆக உயா்ந்தது. இகோ வேன் விற்பனை 11,653-லிருந்து 13,537-ஆக உயா்ந்தது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.